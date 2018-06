Haben sie sich wirklich endgültig getrennt? Khloe Kardashians (33) Töchterchen True kam Mitte April zur Welt, als es zwischen ihren Eltern gerade ordentlich krachte. NBA-Star Tristan Thompson (27) hatte die Reality-Beauty während der Schwangerschaft mehrmals betrogen. Seit diesem Skandal fragen sich Fans, wie es um Khloes Beziehung zu ihrem untreuen Babydaddy steht. Zuletzt hieß es, dass sich die beiden pausenlos streiten. Nach Zoff sieht es aktuell allerdings nicht aus: Zumindest hat die drittälteste Kardashian-Schwester dem Sportler standesgemäß via Social Media zum Vatertag gratuliert.

Khloe ist zurück in Los Angeles. Nachdem die 33-Jährige ihre ersten Mutterschaftsmonate in Tristans zwischenzeitlichem Wohnort Cleveland verbracht hatte, sollen die frischgebackenen Eltern gemeinsam zurück nach Kalifornien gezogen sein. In ihrer Instagram-Story teilte Khloe jetzt nicht nur die süßen Willkommensgeschenke ihrer Schwestern, sondern postete auch ein Gratulations-Pic zum Vatertag. Darauf zu sehen: Baby True schlummernd in einer Trageschale, Händchen haltend mit Papa Tristan. Dazu schrieb die Jeans-Unternehmerin: "Alles Gute zum Vatertag."

Obwohl die Eltern wieder in ihrer Heimat sind, sollen sie dort nicht zusammen wohnen. Ein Insider verriet kürzlich dem Magazin Life & Style, dass sie sich angeblich unentwegt zoffen, weil Khloe Tristan den Betrug nicht verzeihen könne. Was sagt ihr – ist das Baby-Pic zum Vatertag ein Zeichen der Verwöhnung? Stimmt in der Umfrage unter dem Artikel ab.

Instagram / khloekardashian True, Tochter von Khloe Kardashian und Tristan Thompson

khloekardashian/Instagram True Thompson, Tochter von Khloe Kardashian und Tristan Thompson

Splash News Tristan Thompson und Khloe Kardashian

