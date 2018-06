Wer schön sein will, muss leiden? Nix da! Motsi Mabuse (37) weiß ganz genau, worauf es beim richtigen Styling ankommt. Die beliebte Let's Dance-Jurorin erwartet aktuell ihr erstes Kind mit Ehemann Evgenij Voznyuk – und setzt ihren Babybauch seit Verkündung der frohen News immer wieder gekonnt in Szene. Motsi trägt, was ihr gefällt – einer Regel müssen ihre Looks dann aber doch entsprechen, wie sie Promiflash bei der Ernsting's Family-Fashion-Show in Belin verriet: “Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man sich wohlfühlt. Das steht an erster Stelle und darauf achte ich und ansonsten – alles normal!”



