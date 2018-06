Der Rosenkrieg mit Babydaddy Robert Kardashian (31) ist vorbei. Trotzdem sorgt US-Model Blac Chyna (30) weiter für Schlagzeilen in Sachen Liebesleben. Seit rund zwei Monaten liebt der Reality-TV-Star den elf Jahre jüngeren Rapper YBN Almighty Jay. So sehr, dass sich die Zweifachmama nun ein Tattoo für den 18-Jährigen stechen ließ. Zumindest vermuten das unzählige Follower der 29-Jährigen. Auf einem neuen Instagram-Pic präsentierte Blac Chyna jetzt nämlich nicht nur ihre Bikinifigur, sondern auch neuen Körperschmuck am Unterarm. Der Schriftzug sieht verdächtig nach dem Vornamen ihres Liebsten aus: Jay.



