Ertönt im Hause von Caroline Flack (38) und ihrem Verlobten schon bald Babygeschrei? Erst Ende April hatte die Exfreundin von Musiker Harry Styles (24) und ehemalige Affäre von Prinz Harry (33) groß und stolz ihre Verlobung mit ihrem Lover Andrew Brady verkündet. Mit einem üppigen Klunker hatte der Reality-TV-Star um die Hand der britischen Moderatorin angehalten – nun scheint der Hottie es jedoch noch ernster mit seiner Liebsten zu meinen: Gerüchten zufolge kann Andrew es kaum abwarten, gemeinsame Kinder mit seiner Angebeteten zu bekommen!

Obwohl die Turteltauben noch nicht lange ein Paar sind, ist Andrew bereits Feuer und Flamme auf den ersten Nachwuchs – das erklärte seine "The Apprentice"-Kollegin Michaela Wain nun gegenüber Star. "Andrew will unbedingt Vater werden. Wir haben darüber gesprochen und ich weiß, dass er bereit ist. Er will schon bald Kinder haben!", verriet der Rotschopf. Er habe einen liebevollen und lustigen Charakter und liebe es, sich um Menschen zu kümmern: "Ich hoffe von ganzem Herzen, dass es bei den beiden klappt!"

Trotz des großen Papa-Wunsches des 27-Jährigen waren erst vor Kurzem Gerüchte aufgekommen, der Fernseh-Schnuckel habe während der Romanze mit einer anderen Frau geknutscht. Seine BFF Michaela ist sich aber sicher – Andrew würde Caroline nie betrügen: "Er liebt sie wirklich sehr!"

Instagram / carolineflack Caroline Flack und Andrew Brady

Anzeige

Stuart C. Wilson/ Getty Images Andrew Brady, britischer Reality-TV-Star

Anzeige

Instagram / carolineflack Andrew Brady und Caroline Flack, britische Reality-TV-Stars

Anzeige

Denkt ihr, dass die beiden schon bald ein Baby bekommen? Auf jeden Fall! Nee, das dauert noch. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de