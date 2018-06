Für Bela Klentze (29) nahm die Let's Dance-Reise ein drastisches Ende! Während seines Quicksteps zu "When I Find Love Again" von James Blunt (44) knickte der Alles was zählt-Darsteller in der achten Live-Show fies um und musste seine Tanzschuhe schließlich an den Nagel hängen. Für den Serien-Hottie und seine Tanzpartnerin Oana Nechiti (30) ein herber Schlag! Einen kleinen Hoffnungsschimmer scheint es dennoch zu geben: Feiern der Schauspieler und sein Coach im nächsten Jahr etwa ihr Parkett-Comeback?

Er wäre so gerne bis ins Finale gekommen! Der perfektionistische Pechvogel kann sein viel zu frühes Show-Aus immer noch nicht fassen. Deshalb verspürt der 29-Jährige insgeheim einen ganz besonderen Wunsch. "Ich hoffe einfach, dass wir noch einmal die Chance bekommen und vielleicht im nächsten Jahr in der ersten Show irgendetwas von uns zeigen können", verriet er im Interview mit Promiflash. Er und der plötzlich erblondete Rotschopf Oana hätten noch einiges auf dem Kasten, was das Duo bisher nicht hatte zeigen können.

In einer Woche droht Bela aber erst einmal eine OP. Sein vorderes Kreuzband ist gerissen und sein Meniskus wurde beschädigt. "Ich hoffe, dass ich nach sechs Wochen krückenfrei laufen kann, denn dann beginnen auch wieder die Dreharbeiten zu AWZ", erzählte er weiterhin.

Florian Ebener/Getty Images Bela Klentze und Oana Nechiti bei "Let's Dance"

Florian Ebener/Getty Images Bela Klentze und Oana Nechiti in der achten "Let's Dance"-Liveshow

Florian Ebener/Getty Images Daniel Hartwich, Bela Klentze, Oana Nechiti und Victoria Swarovski bei "Let's Dance"

