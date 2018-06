Elena Miras versetzt ihre Fans in Sorge! Der Love Island-Star und ihr Schatz Mike Heiter werden demnächst Eltern einer kleinen Tochter. Bisher gab die Beauty ihren Followern auf ihren Social-Media-Kanälen regelmäßige Schwangerschafts-Updates. Doch am vergangenen Montag ließ die werdende Mama kaum etwas von sich hören – sie teilte ihren Fans lediglich mit, dass es ihr nicht besonders gut gehe. Nach ein paar Stunden postete sie ein Foto aus dem Krankenhaus.

In ihrer Instagram-Story gab die Beauty am frühen Dienstagnachmittag dann aber Entwarnung. Mit ihr und dem Baby sei alles in Ordnung. "So meine Lieben, ich bin jetzt nach vier Stunden endlich zu Hause. Ich hatte Wehen von gestern auf heute, aber zum Glück ist alles gut." Auf Anweisung der Ärzte wolle sie sich nun hinlegen und nichts mehr machen – in den kommenden Tagen werde sie ebenfalls einen Gang runterschalten.

Auch Denise Kappès hatte erst kürzlich vorzeitige Wehen, verbrachte sogar eine Nacht im Krankenhaus. Im Gegensatz zu Elena war die ehemalige Bachelor-Kandidatin zu diesem Zeitpunkt nicht in der 33., sondern in der 23. Schwangerschaftswoche. Umso größer waren die Sorge und die Angst der Mutter in spe. Doch auch sie konnte kurze Zeit später ihre Fans beruhigen und versprach, in den kommenden Wochen und Monaten Stress jeglicher Art zu vermeiden.

Instagram / elena_miras Elena Miras und Mike Heiter

Instagram / elena_miras Elena Miras im Krankenhaus, Juni 2018

Instagram / denise_temlitz_official Denise Kappès im Krankenhaus, Juni 2018

