Nach acht Jahren an der Seite von Heidi Klum (45) und Michael Michalsky (51) ist Schluss: Thomas Hayo verlässt Germany's next Topmodel. Seit 2011 hatte der Creative Director die Kandidatinnen der Show bewertet, trainiert und immer wieder auch getröstet. Obwohl Teilnehmerin Klaudia Giez (21) in diesem Jahr von Thomas' einstigen Konkurrenten Micheal betreut wurde, zeigt auch sie im Promiflash-Interview am Rande der Fashion-Show von Ernsting's Family jetzt, wie verwundert sie über seinen Formatausstieg ist: "Also es kam für mich total überraschend, dass Thomas rausgeht. Also ich bin total geschockt."

