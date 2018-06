Große Kampagnen mit Designern wie Tommy Hilfiger (67), zahlreiche Catwalk-Auftritte und atemberaubende Covershootings – für Topmodel Gigi Hadid (23) läuft es beruflich einfach super. Als Tochter des TV-Stars und ehemaligen Mannequins Yolanda Hadid war es vielleicht kein Wunder, dass die hübsche Blondine in die Fußstapfen ihrer Mutter tritt und die Modewelt im Sturm erobert. Doch trotz der wohlhabenden Verhältnisse, in denen sie aufgewachsen ist, arbeitet die Beauty hart für ihren Erfolg.

Im Interview mit der australischen Vogue sprach Gigi jetzt ganz offen über ihre Anfänge als Model, und wie groß der Druck war, der auf ihr lastete: "Ich weiß, ich komme aus privilegierten Verhältnissen." Als sie angefangen habe, habe es da immer diese große Schuld des Privilegs gegeben. "Dabei hatte ich immer diese großartige Arbeitsmoral, weil meine Eltern bei null anfingen, und ich arbeitete hart, um sie zu ehren."

Gigi hat in den vergangenen Jahren viele Erfahrungen gesammelt, scheint aber noch immer dazuzulernen und so ihren eigenen Weg zu finden, mit Ruhm und Erfolg umzugehen. "Lernen, Nein zu sagen, war eine wichtige Sache, die ich wirklich in Angriff nehmen musste", erzählte die 23-Jährige weiter im Interview. Jeder Mensch müsse ab einem bestimmten Punkt seines Lebens für sich selbst eintreten – beruflich und privat.

Pascal Le Segretain/Getty Images Gigi Hadid, Model

Dimitrios Kambouris/Getty Images for Victoria's Secret Gigi Hadid, US-Model

Bryan Bedder/ Getty Images Bella, Yolanda und Gigi Hadid auf der Premierenfeier der neuen Show "Making A Model"

