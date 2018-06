Keinen Kontakt zu Modelmama Heidi Klum (45)? Klaudia Giez (21) schaffte es bei Germany's next Topmodel bis ins Viertelfinale. Das hat sie selbstverständlich ihrem Talent zu verdanken, und noch einer weiteren Sache: Die Berlinerin gehörte seit der ersten Stunde der 13. Topmodel-Staffel zu Heidis Lieblingen. Bei so viel Sympathie stehen die zwei doch sicher auch nach den Dreharbeiten in engem Kontakt, oder? Promiflash traf die schöne Rothaarige bei der Fashion Show von Ernsting's Family zum Interview und dort verriet sie etwas ganz anderes!



