Sexy Hochzeitsnacht für Caona und Leonard Freier (33)? Am 7. Juni 2018 gaben sich der Ex-Bachelor und die Mutter seiner dreijährigen Tochter in einer romantischen Zeremonie endlich das Jawort. Die Feier folgte mit zahlreichen Gästen im direkten Anschluss – ausgelassen und bis tief in die Nacht hinein. Jetzt packte das frisch verheiratete Ehepaar aus, wie ausgelassen es in der Zweisamkeit nach Partyende weiterging!

Promiflash traf das glückliche Duo auf der Fashionshow von Ernsting's Family – und plauderte mit ihnen über den Abschluss des schönsten Tags im Leben: "Meine Freunde hatten mich gewarnt und genau so ist es gekommen. Die Hochzeit ist ein sehr langer Tag. Von der Hochzeitsnacht hat man nicht so viel", verriet Caonas Gatte offen. Sie seien beide leicht angeschickert gegen halb vier morgens ins Bett gefallen. Sex sei da nicht mehr drin gewesen! "Man ist einfach fix und fertig. Man hat da gar keine Gedanken mehr für!", fügte die Braut hinzu.

Ein kleines bisschen wilder wurde es dann immerhin schon ein paar Tage später: "Caona hat mir am nächsten Tag noch Reizunterwäsche gezeigt, die sie extra noch gekauft hatte", plauderte Leonard weiter aus. "Wir sind aber nicht dazu gekommen, dass sie die anzieht oder auszieht – weder noch. In den Flitterwochen dann aber!" Den Liebesurlaub verbrachten Leo und seine Liebste in Griechenland.

Instagram / leonard.freier Caona und Leonard Freier in den Flitterwochen

Promiflash Caona und Leonard Freier

Starpress Caona und Leonard Freier in Paris

