So schön kann Liebe sein! Vergangenen Donnerstag besiegelten der einstige RTL-Rosenkavalier Leonard Freier (33) und seine Auserwählte Caona ihre Liebe mit dem Jawort. In der Nähe von Berlin schmiss das junge Ehepaar eine gekonnte Sause und sich selbst ordentlich in Schale, um den großen Freudentag gebührend zu zelebrieren. Von den aufwendigen Feierlichkeiten können sich die Eltern der kleinen Aurora nun auf ihrer Hochzeitsreise erholen: Beim Flittern in Griechenland genießen die Lovebirds jetzt romantische Stunden zu zweit.

An dem Liebesurlaub mit seinem Schatz unter der strahlenden Sonne Griechenlands lässt der Ex-Bachelor seine Fans teilhaben: Auf Instagram postet er fleißig Fotos und kurze Videos, die allen Daheimgebliebenen ganz schön die Nase lang machen dürften. Auf einem Bild schaut sich das Duo vor der malerischen Kulisse wogender Meereswellen verliebt in die Augen. "Es ist traumhaft schön. Der perfekte Ort für Flitterwochen", freute sich Leonard im Kommentar dazu. Auch in seiner Instagram-Story gibt der 33-Jährige ein regelmäßiges Honeymoon-Update: Ob beim ausgiebigen Picknick am Strand oder bei zärtlichen Kuscheleinheiten mit seiner Liebsten – Leonard präsentiert sich glücklicher als je zuvor.

Die beiden Turteltäubchen haben auch bereits einen märchenhaften Segelausflug unternommen. Vom Boot aus fotografierten die Verliebten ihre ineinander gefalteten Hände – auf dem Pic kommt Caonas Liebes-Tattoo besonders zur Geltung: Knapp eine Woche vor der Hochzeit ließ sie sich ihr linkes Handgelenk mit dem Spruch "Ein Leben lang" verzieren.

Instagram / leonard.freier Caona und Leonard Freier in Griechenland

Instagram / leonard.freier Leonards und Caonas Flitterwochen-Lunch

Instagram / leonard.freier Caona und Leonard Freier während eines Segelausflugs

