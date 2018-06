Die niederländische Königsfamilie geht gerade durch eine schwere Zeit. Am 7. Juni bekam Königin Maxima (47) die schreckliche Nachricht aus ihrer Heimat Argentinien, dass ihre jüngere Schwester Inés Zorreguieta tot aufgefunden worden war. Die studierte Psychologin hatte offenbar Suizid begangen. Zur Beerdigung reisten Maxima und Ehemann König Willem-Alexander (51) mit den drei gemeinsamen Töchtern Amalia (14), Alexia (12) und Ariane (11) nach Buenos Aires. Nach der Beisetzung kümmerte sich der Familienvater fürsorglich um seine Liebsten.

Zurück in den Niederlanden waren die drei Prinzessinnen zunächst auf sich allein gestellt: Ihre Mutter war in Südamerika geblieben, um ihrer Familie noch ein paar Tage Beistand zu leisten. Ihr Vater Willem-Alexander musste eine Auslandsreise antreten. In dieser Zeit kümmerte sich eine Kinderfrau um die jungen Mädchen – der König stand allerdings in regem Kontakt mit seinen Töchtern. So verhinderte er, dass sie "in ein schwarzes Loch fallen", erklärte er gegenüber Telegraaf. Besonders für die elfjährige Ariane soll der Verlust schwer sein, Inés war ihre Taufpatin.

Erst vor einem Dreivierteljahr musste Maxima bereits ein geliebtes Familienmitglied zu Grabe tragen. Ihr Vater Jorge Zorreguieta war im Alter von 89 Jahren verstorben. Mittlerweile dürfte die Regentin nach Europa zurückgekehrt sein. Am 21. Juni hat sie ihren ersten öffentlichen Auftritt nach der Tragödie.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

LEX VAN LIESHOUT/AFP/Getty Images König Willem-Alexander und Königin Maxima mit ihren drei Töchtern

NICOLAS ASFOURI/AFP/Getty Images Königin Maxima

Pedro Gomes/Getty Images König Willem-Alexander und Königin Maxima



