Sind sie oder sind sie nicht? Die Bachelorette-Rosenkavalierin Jessica Paszka (28) und der Fußball-Profi Ajdin Hrustic (22) werden immer wieder gemeinsam in der Öffentlichkeit gesichtet, halten sogar Händchen, wie auf den neuesten Fotos, die Promiflash vorliegen. Laut ihres Managements ist Jessi noch Single. Doch jetzt starteten Ajdin und Jessica sogar gemeinsam in den Mexiko-Urlaub. Es sieht so aus, als hätte die Beauty nach der Trennung zu Schlagzeuger David Friedrich (28) endlich ihr Glück gefunden...



