Was für ein zuckersüßer Gruß aus dem Spanien-Urlaub! Mit seiner kleinen Patchwork-Familie verbrachte Rafael van der Vaart (35) Ferien im sonnigen Süden. Bevor der Kicker mit Sohn Damian (12), seiner Liebsten Estavana Polman (25) und der gemeinsamen Tochter Jesslynn die Heimreise antritt, teilte er in seiner Instagram-Story einen goldigen Moment mit seiner kleinen Strahlemaus. In dem Clip will der Niederländer ihr eine Erdbeere schmackhaft machen, doch Jesslynn schaufelt lieber Sahne in ihr süßes Schleckermäulchen. "Das ist genug, das ist genug", versucht Rafael sein Zuckerschnütchen lachend im Zaum zu halten.

