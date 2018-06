Wie die Mutter, so die Tochter? Daniela Katzenberger (31) steht seit vielen Jahren in der Öffentlichkeit, machte sich als Kultblondine einen Namen im Reality-TV. Ihre Tochter Sophia (2) kennt den ganzen Medien-Rummel von klein auf und hat selbst hin und wieder einen Auftritt auf den Social-Media-Kanälen der Katze. Kann sich die 31-Jährige vorstellen, dass ihr Nachwuchs die gleichen beruflichen Ziele anpeilt? "Also ich möchte, dass sie da beruflich einen ganz anderen Weg einschlägt als ich. Ich bin, glaube ich, wie jede typische Mama. Ich möchte, dass das Kind was Ordentliches lernt und einen ordentlichen Job macht”, erzählte sie im Promiflash-Interview.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de