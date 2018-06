Khloe Kardashians (33) Rückkehr nach Los Angeles begeistert ihre Familie! Erst vor wenigen Tagen hatte die Reality-TV-Beauty ihre Sachen gepackt und war mit Töchterchen True Thompson von Cleveland in ihre Heimat Calabasas zurückgekehrt. Ob dem Verlassen des Bundesstaats Ohio die stetige Liebeskrise mit Baby-Daddy Tristan Thompson (27) zugrunde liegt, erklärte die Jeans-Designerin nicht – ihrer Familie sind die Ursachen jedoch auch egal: Besonders Schwester Kim Kardashian (37) ist superhappy, ihre kleine Sis endlich wieder bei sich zu haben!

Die kardashian'schen Mädels halten zusammen! Im Gespräch mit Access Hollywood offenbarte Kurven-Queen Kim ihre Gefühle über das Wiedersehen mit ihrer Liebsten. "Es ist so toll, Khloe wieder zu haben. Ich habe schon beinahe ein schlechtes Gewissen – sie kam am Sonntag an und ich habe mir direkt die Kids geschnappt und bin rüber gefahren!" Als Erste habe Kourtney (39) die Neuankömmlinge mit ihren drei Kindern besucht, dann Kim mit ihren Töchtern North (5) und Chicago und Sohnemann Saint (2) und anschließend ihre Mutter Kris Jenner (62) mit Halbschwester Kylie Jenner (20). "Alle wollten das neue Baby sehen und ich wollte True meinen Kids vorstellen. Es war wunderbar, sie alle wiederzusehen!"

Während Khloe ihr Wiedersehen mit ihrer Family feierte, dürfte die 33-Jährige jedoch in Gedanken noch in Cleveland sein – schließlich soll ihr betrügerischer Freund dort angeblich gerade mit einer anderen Frau unterwegs sein. Der genaue Beziehungsstatus von Khloe und Tristan ist derzeit unklar.

Instagram / khloekardashian Khloe Kardashian mit ihrer Tochter True Thompson

Frederick M. Brown / Getty Khloe Kardashian, Kourtney Kardashian, Kim Kardashian, Kris Jenner und Kylie Jenner

Instagram / realtristan13 Tristan Thompson und Khloe Kardashian

