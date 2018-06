Zwischen Justin Bieber (24) und Hailey Baldwin (21) hat sich in den letzten Wochen ein ordentliches Hin und Her entwickelt. Dass die beiden vor Kurzem noch als Singles abgestempelt wurden, versandete auch wieder schnell. Glücklich knutschend wurde der Sänger mit dem Model in New York entdeckt. Jetzt scheinen die beiden einen Schritt weiter zu gehen – Justin sieht in Hailey Heiratspotenzial!

Wie ein Insider der amerikanischen InTouch nun verriet, sehe der 24-Jährige in der Blondine einen Partner für die Zukunft. "Justin rennt immer wieder zu Hailey zurück. Er will verzweifelt eine Familie gründen", erzählte die Quelle dem Magazin. So würde der "Sorry"-Interpret nur noch über das Heiraten und Kinderkriegen sprechen. "Hailey ist zwar gerade einmal 21 Jahre alt, aber sagt, dass sie gern ein Baby von ihm hätte", fuhr der Informant fort.

Die Beauty sei schon seit Jahren in den Biebs verliebt und auch bei dem Musiker soll es jetzt so richtig Klick gemacht haben. Vom Liebeskummer mit Selena Gomez (25) sei wohl nichts mehr zu spüren:"Es ist eine ferne Erinnerung. Justin liebt Hailey." Was meint ihr: Werden der Mädchenschwarm und die Schauspieltochter bald vor den Traualtar schreiten? Stimmt ab!

Splash News Justin Bieber und Hailey Baldwin in New York

Instagram / justinbieber Justin Bieber und Hailey Baldwin

Splash News Justin Bieber und Hailey Baldwin beim Verlassen eines Theaters in Miami

