Hat Paul Wesley (35) eine neue Flamme am Start? Vor einigen Monaten trennte sich der Vampire Diaries-Hottie von seiner Langzeitfreundin Phoebe Tonkin (28). Nach vier gemeinsamen Jahren und einem ständigen Hin und Her war im Oktober 2017 dann endgültig Schluss und das Paar löschte sich gegenseitig auf allen Social-Media-Kanälen. Doch nun scheint der Schauspieler eine neue Frau an seiner Seite zu haben. Paul wurde jetzt mit einer unbekannten Beauty abgelichtet!

Paparazzi erwischten das glücklich wirkende Paar am Donnerstag im New Yorker Szeneviertel Soho. Total relaxt und verschmust verließ das TV-Gesicht mit der langhaarigen Schönheit das Restaurant Sant Ambroeus. Superhappy lächelte der 35-Jährige in die Kameras der Fotografen und zeigte damit deutlich, dass es gerade ziemlich gut bei ihm läuft – die Turteltauben umarmten sich nämlich immer wieder verliebt auf offener Straße.

Für einige Fans des TVD-Stars dürfte diese Neuigkeit aber etwas überraschend kommen. Erst vor drei Monaten wurde Paul mit seiner Ex-Freundin Phoebe gesehen. So schlenderte der Frauenschwarm ganz entspannt mit seiner ehemaligen Geliebten über einen Bauernmarkt in Los Angeles.

Alberto E. Rodriguez/Getty Images for Entertainment Weekly Paul Wesley

Monica Schipper/Getty Images Paul Wesley in New York 2015

WENN Paul Wesley und Phoebe Tonkin auf einem Bauernmarkt in Los Angeles

