Kommt Sophia Cordalis (2) ganz nach ihrer berühmten Mama? Daniela Katzenberger (31) ist für ihre platinblonde Traummähne bekannt. Die Kultblondine spielt zwar immer wieder mit dem Gedanken ihren Schopf zu färben, am Ende bleibt es aber bei Perücken-Experimenten. Auch das Katzen-Töchterchen bevorzugt einen ganz bestimmten Hairstyle: den Zopf. Zeit für ein bisschen Abwechslung! Dani teilt nun einen seltenen Schnappschuss, auf dem Sophias süße Löckchen zum Vorschein kommen.

Aktuelle Instagram-Bilder auf Danis Profil sind an Niedlichkeit nicht zu überbieten! Sophia sitzt mit Papa Lucas Cordalis (50) bei Kakao und Kaffee in einem Café auf Mallorca. Was eingefleischten Fans direkt ins Auge fallen dürfte: Der Promispross ist ausnahmsweise nicht mit einem Zopfgummi ausgestattet. Ihre gewellten Haare fallen Sophia schon bis auf die Schultern und mit diesem Look sieht die Zweijährige gleich viel erwachsener aus.

Neben der Haarpracht des Kätzchens verzückt auch der innige Vater-Tochter-Moment: Auf dem einen Bild drückt sich das Duo einen Kuss auf die Lippen. Die andere Aufnahme zeigt, wie Klein-Sophia das Gesicht ihres Papas streichelt und ausgelassen lächelt.

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger mit Perücke

Anzeige

Facebook / Daniela Katzenberger Sophia Cordalis, Tochter von Lucas Cordalis und Daniela Katzenberger

Anzeige

Instagram / danielakatzenberger Sophia und Vater Lucas Cordalis

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de