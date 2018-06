Auf der Mattscheibe gibt es bald viel zu entdecken! Die Sendergruppe von RTL stellte kürzlich sein neues Programm für die kommenden Monate vor. Besonders das TV-Comeback von Sylvie Meis (40) sorgte dabei für Aufregung. Die ehemalige Let's Dance-Moderatorin wird in "Sylvies Dessous Models" ein neues Gesicht für ihre Lingerie-Kollektionen casten. Doch auf die Zuschauer warten noch jede Menge anderer Formate mit Promis, Action und viel Spaß.

Ralf Schmitz (43) holt die beliebte Improvisations-Comedy zurück. Zwischen 2004 und 2011 bescherte "Schillerstraße" mit zahlreichen bekannten Witzbolden der deutschen Fernsehlandschaft urkomische Momente. "Hotel Verschmitzt" soll das Format unter der Spielleitung von Frank Buschmann (53) wiederbeleben.

Guido Maria Kretschmer (53) wird neben Shopping Queen bei VOX ebenfalls eine Castingshow leiten. In "Guidos Masterclass" will er mit hochkarätiger Unterstützung aus der Mode-Branche aus zwölf talentierten Jungdesignern seinen Meisterschüler auswählen.

Ebenfalls wieder da ist Extrem-Reporter Jenke von Wilmsdorff (52). "Jenke Über Leben" zeigt Prominente, die in der Wildnis an ihre physischen und psychischen Grenzen gehen.

Mit "Showdown - Die Wüsten-Challenge" darf sich der ehemalige Football-Profi Patrick "Coach" Esume über seine erste eigene Sendung freuen. Statt als NFL-Experte begleitet er Athleten in der spanischen Sierra Nevada bei Parcours-Challenges.

Auch Tanzprofi Motsi Mabuse (37) wird sich mit Mode auseinandersetzen. Auf RTLplus startet bereits am 18. Juli die Make-over-Show "Wer macht mich schön?". Pro Folge lädt sie zwei Top-Stylisten zum Duell ein und möchte so den Kandidatinnen zu einem neuen Look verhelfen.

Die einstige Cindy aus Marzahn (46)-Darstellerin Ilka Bessin kehrt zurück zum Fernsehen. Nachdem sich die Komikerin eine Auszeit genommen hatte, war sie zwischenzeitlich für "SternTV" als Reporterin unterwegs. Nun soll sie "Ran an den Rasen – Das Gartenduell" moderieren.

Das Erfolgs-Trio Barbara Schöneberger (44), Günther Jauch (61) und Thomas Gottschalk (68) bekommt nach "Die 2 – Gottschalk & Jauch gegen alle" bei RTL ein weiteres Format. Bei "Denn sie wissen nicht, was passiert!" wird erst zu Beginn der jeweiligen Ausgabe entschieden, wer moderiert.

Die VOX-Eigenproduktion Club der roten Bänder verabschiedete sich im Dezember nach drei erfolgreichen Staffeln. Dafür holt der Sender jetzt mit "Milk & Honey" ein neues Highlight auf den Bildschirm. Die Dreharbeiten zu der Dramedy um ein paar Jungs, die in der brandenburgischen Provinz einen Escort-Service aufziehen, starteten bereits im April.

Nach dem VOX-Erfolg 6 Mütter, das prominente Mamas im Alltag begleitet, dürfen jetzt die Sprösslinge selbst ran. In der Personality-Doku "7 Töchter" spricht der berühmte Nachwuchs über seine Kindheit mit großem Namen.

MG RTL D / Arya Shirazi Guido Maria Kretschmer in "Guidos Masterclass"

MG RTL D / Guido Engels Motsi Mabuse in "Wer macht mich schön?"

MG RTL D / Stefan Gregorowius Günther Jauch, Barbara Schöneberger und Thomas Gottschalk in "Denn sie wissen nicht, was passiert!"

MG RTL D / Endemol Shine Familie Pooth: Franjo, Rocco, Verona und Diego in "6 Mütter"

MG RTL D Ilka Bessin in "Ran an den Rasen - Das Gartenduell"

MG RTL D / Stefan Gregorowius "Showdown - Die Wüsten-Challenge"

RTL / Stefan Gregorowius Jenke von Wilmsdorff

MG RTL D / Robert Recker Ralf Schmitz in "Hotel Verschmitzt"

MG RTL D / Talpa Fiction Germany / Maor Waisburd "Milk & Honey"-Darsteller



