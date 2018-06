Sie macht Schluss mit dem Versteckspiel! Schon vor einigen Tagen wurde gemunkelt, Fata Hasanović (23) sei wieder in festen Händen. Nachdem die Ex-GNTM-Kandidatin sich über das Ende ihrer Verlobung eisern ausgeschwiegen hatte, wurde sie Anfang Juni mit ihrer Jugendliebe Izet gesichtet – und das Hand in Hand. Nun bestätigt Fata ihr neu entflammtes Liebesglück und stellt ihren Partner mit einem süßen Pärchen-Pic vor.

Auf dem Bild, das Fata am Freitag auf ihrer Instagram-Seite postete, hebt ihr Schatz sie an einem Strand in Mexiko in die Luft. Seit über einem Jahr schon sei sie glücklich mit Izet, bekannte sich die 23-Jährige zu dem sportlichen Herrn auf dem Bild. "Der junge Mann, der mich hier bildlich auf den Händen trägt, ist meine erste große Liebe mit 17 Jahren gewesen. Back to the Ex, haha! Und ich kann nur sagen, Zeit vergeht und Menschen ändern sich komplett", ergänzte Fata und beendete ihren Post mit den magischen drei Worten an ihren Freund.

Auch zu ihrer geplatzten Verlobung mit ihrem Ex Dino äußerte sich das Model – allerdings, ohne ins Detail zu gehen: "Das Leben läuft manchmal ungeplant. Die eine Tür schließt sich und eine andere öffnet sich, Menschen verlieben sich und leben sich auseinander – so ist das." Wie gefällt euch Fatas Pärchen-Post? Stimmt in unserer Umfrage ab.

Andreas Rentz/Getty Images for InTouch Fata Hasanović, Model

Anzeige

Matthias Nareyek/Getty Images for McFit Models Fata Hasanović im Oktober 2017 in Berlin

Anzeige

Instagram / deinfata Fata Hasanović und Dino

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de