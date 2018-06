Jetzt bekommen auch die Fans Roman Alexander-Raj Smith zu Gesicht! Im Oktober überraschten Ne-Yo (38) und Crystal Renay ihre Fans mit süßen Neuigkeiten: Sie erwarten ihr zweites gemeinsames Kind. Vergangenen Samstag hatte das Warten dann ein Ende: Das Paar verkündete, dass der kleine Sohnemann das Licht der Welt erblickt habe. Während der Name und die Maße direkt veröffentlicht wurden, mussten sich die Fans für Fotos vom Gesicht des Sprosses gedulden – bis jetzt!

Auf Instagram teilte Crystal nun stolz eine ganze Bilderreihe ihres Neugeborenen. Mal schlafend in Decken eingemummelt, mal in Crystals Armen verzauberte der Babyboy die Follower im Nu! Die stolze Mami widmete diesen Schnappschüssen noch eine rührende Bildunterschrift: "Heute vor einer Woche machte mir Gott das allerschönste Geschenk! Ich habe mich während meiner Schwangerschaft verändert. Das Gefühl der Ruhe, was über mich und meine Gefühle überkam, habe ich ihm zu verdanken!"

Mit Roman Alexander-Raj ist Ne-Yo jetzt sogar Vierfach-Vater. Das erste gemeinsame Kind mit seiner Ehefrau, Söhnchen Shaffer Chimere Smith Jr., erblickte 2016 das Licht der Welt. Aus einer vorherigen Beziehung mit Monyetta Shaw brachte der "So Sick"-Interpret bereits einen weiteren Sohnemann, Mason Evan Smith, sowie Tochter Maddie mit.

Jerritt Clark/ Getty Images Ne-Yo und Crystal Renay

Instagram / itscrystalsmith Roman Alexander-Raj Smith, Sohn von Ne-Yo

Instagram / itscrystalsmith Madilyn Grace, Crystal Renay, Mason Evan und Ne-Yo

