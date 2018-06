Während der Drehs zur Kinotrilogie Der Herr der Ringe verbrachten Orlando Bloom (41) in seiner Rolle als Legolas und Cate Blanchett (49) als Galadriel viel Zeit miteinander. Gerade der Fluch der Karibik-Schauspieler soll die gemeinsamen Momente mit der "Der seltsame Fall des Benjamin Button"-Darstellerin sehr genossen haben. Schließlich gab der Brite erst kürzlich in einem Interview zu, dass er total in Cate verknallt gewesen sei.

In The Late Late Show with James Corden gestand Orlando, dass er beim ersten Aufeinandertreffen mit Cate ganz schön begeistert von ihr war. Der Schauspielerin hingegen ging es ganz und gar nicht so. Sie sei nur für drei Wochen am Set gewesen und allein zwei Wochen lang habe sie ihn überhaupt nicht wahrgenommen. Schließlich war der Schauspieler damals komplett im Legolas-Outfit. "Als ich dich das erste Mal gesehen habe, hattest du lange Fabio-Haare (wie Model Fabio Lanzoni, Anm. d. Red.) und blaue Augen", berichtete Cate, "und dann habe ich dich gesehen, den supersüßen Typen aus der Schauspiel-Schule, und ich habe es einfach nicht geschafft, eins und eins zusammen zu zählen."

Inzwischen dürfte es den Briten immerhin nicht mehr stören, dass die Schauspielerin so gut wie gar kein Interesse an ihm gehabt hat. Schließlich munkelt man immer noch, dass Orlando und Exfreundin Katy Perry (33) wieder zusammen sein könnten. Nach ihrer längeren On-Off-Beziehung wäre das zumindest nicht abwegig.

Ernesto S. Ruscio/Getty Images Orlando Bloom, Schauspieler

Nate Beckett / Getty Images Schauspielerin Cate Blanchett bei der Premiere von "Thor: Ragnarok"

Getty Images / Dave M. Benett / VF17 Katy Perry und Orlando Bloom bei der Oscar-Party von Vanity Fair 2017

