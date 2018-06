Das sieht schmerzhaft aus! Eigentlich wirkte Rumer Willis (29) in der letzten Zeit superfrisch und vital. Vor einem Jahr feierte sich die Tochter von Bruce Willis (63) und Demi Moore (55) ordentlich dafür, bereits ein halbes Jahr lang keinen Alkohol getrunken zu haben. Mit heißen, freizügigen Pics gemeinsam mit ihren Schwestern sorgte sie in der letzten Zeit immer wieder für sexy Schlagzeilen. Jetzt erwischten Paparazzi die Schauspielerin allerdings in weniger gesundem Look: Rumer schockierte mit alarmierenden roten Flecken auf der Haut.

Was ist denn hier passiert? Bei einem entspannten Café-Treffen mit einer Freundin wurde die Blondine von Fotografen direkt mehrfach abgelichtet. Ohne BH und in entspannter Flatterhose spazierte das TV-Gesicht lässig durch die Straßen von Los Angeles. So weit, so unspektakulär! Umso auffälliger waren hingegen die riesigen roten Flecken an ihrem Hals und ihrer Wange – die auch von ihrer Begleitung nicht unbemerkt blieben! Auf einem Schnappschuss ist deutlich zu erkennen, wie Rumers Freundin geschockt die merkwürdigen Stellen begutachtet. Ob es sich bei den Hautirritationen um eine Verbrennung, einen Hautausschlag oder etwas anderes handelt, ist bisher nicht bekannt. Auf eine Anfrage von DailyMail antwortete die junge Frau bisher nicht.

So kennt man Rumer eigentlich gar nicht: Auf roten Teppichen strahlt die 28-Jährige stets in eleganten Outfits, mit makellosem Teint und echter Hollywood-Lady-Manier. Vor einiger Zeit wurde Rumer sogar nachgesagt, einem Beauty-OP-Wahn verfallen zu sein.

Instagram / buuski Bruce Willis Töchter Rumer, Tallulah und Scout

TARA ZIEMBA/AFP/Getty Images Rumer Willis, Golden Globes 2018

Joe Scarnici/Getty Images for Nylon Rumer Willis

