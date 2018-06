Sind die beiden überhaupt noch ein Liebespaar? Am Samstag schockten Daniele Negroni (22) und Tina Neumann (16) ihre Fans zutiefst: Der Sänger und die Influencerin stritten sich, wobei es zu Handgreiflichkeiten gekommen sein soll. Tina schien ihren Freund im Netz sogar als Frauenschläger zu bezeichnen. Nun zogen die beiden zumindest online erste Konsequenzen: Daniele und Tina folgen sich nicht mehr auf Instagram, viele ihrer Pärchenbilder sind ebenfalls verschwunden – bedeutet das das Ende ihrer Beziehung?

Mit ihren offiziellen Profilen folgen sich die beiden nun nicht mehr. Und während bei Daniele noch zahlreiche Knutsch- und Knuddelmomente in Fotoform festgehalten sind, ist der Ex-DSDS-Kandidat auf Tinas Account gar nicht mehr zu sehen: Die Österreicherin löschte alle Schnappschüsse mit dem gebürtigen Italiener. Dazu bezog Daniele in seinem ersten Post seit den Negativ-Schlagzeilen Stellung, der den Beziehungsstatus der beiden gehörig infrage stellt.

Bevor der 22-Jährige schrieb, dass Tina immer seine große Liebe bleiben werden, führte er einige Punkte auf, die offenbar zwischen den Online-Stars vorgefallen sind. "Bilder gelöscht hin oder her, Stress hin oder her, Auseinandersetzungen hin oder her, [...] blockieren hin oder her, verarschen hin oder her, für immer hin oder her, Hass hin oder her", heißt es unter anderem in dem Text, den er zu einem Clip aus besseren Zeiten postete. Tina hielt sich bislang mit Äußerungen zu dem Vorfall zurück und forderte ihre Fans lediglich auf, ihr Insta-Postfach nicht mit Fragen zu fluten.

WENN Daniele Negroni, Sänger

Instagram / tinaneumann Tina Neumann, Instagram-Star

P. Hoffmann/WENN.com Tina Neumann und Daniele Negroni beim BILD-Renntag

