Ein denkwürdiger Tag für Marco Reus (29) – und er wird vor Ort tatkräftig angefeuert! Nachdem der Kicker sowohl die WM 2014 als auch die EM 2016 verletzungsbedingt verpasst hatte, ist er nun endlich beim größten Fußballturnier der Welt dabei. Gegen Mexiko hatte er seinen ersten Einsatz, gegen Schweden steht er nun zum ersten Mal von Anfang an auf dem Platz. Diesen Auftritt wird auch seine Liebste Scarlett Gartmann verfolgen – sie ist endlich in Russland!

Das erste Spiel ihres Freundes konnte die 24-Jährige noch nicht im Gastgeberland mitverfolgen: Sie reiste erst Ende der Woche an, wie ihre Instagram-Follower in ihren Storys mitverfolgen konnten. Nun postete das Model das erste Foto in Siegerlaune und schrieb dazu "Auf geht's, Deutschland". Die Blondine befindet sich dabei in hübscher Spielerfrauen-Gesellschaft: Sie und Christina Ginter, die Frau von Verteidiger Matthias Ginter (24), posieren vor dem Olympiastadion in Sotschi in DFB-Trikots.

Als Pärchen zeigen sich Scarlett und Marco dagegen eher selten im Netz. Umso größer die Freude der Fans dann über Liebes-Schnappschüsse: Vor Kurzem teilte die gebürtige Hagenerin ein Bild, das sie und den Nationalspieler in Kuschellaune zeigt.

Alexander Hassenstein/Getty Images Marco Reus beim WM-Training in Sotschi

Instagram / scarlettgartmann Model Scarlett Gartmann mit ihrem Freund Fußballer Marco Reus

Instagram / scarlettgartmann Scarlette Gartmann und Marco Reus

