Ihr großer Tag soll wirklich bombastisch werden! Am Samstag werden sich Kit Harington (31) und Rose Leslie (31) ewige Liebe schwören: Die Game of Thrones-Stars heiraten in Schottland, der Heimat der Braut. Doch nicht nur die Location, in der sich die Schauspieler vermählen werden, ist der absolute Hammer: Neben jeder Menge Serien-Stars sind auch ein paar echte Rockstars vor Ort, um mit dem Paar zu feiern. Promiflash verrät euch die wichtigsten Details zu Kit und Roses Hochzeit!

Die Location

Die beiden Briten, die sich am Set der HBO-Erfolgsserie kennengelernt hatten, werden auf Wardhill Castle in Aberdeenshire heiraten. Bei dem Bau aus dem 12. Jahrhundert handelt es sich um ein traumhaft schönes Schloss, dessen Räumlichkeiten an Gäste vermietet werden. Laut der zugehörigen Webseite ist das Anwesen seit 900 Jahren im Besitz der Leslie-Familie. Wie Mirror berichtet, wurde am Freitag ein riesiges weißes Festzelt auf dem Anwesen errichtet, in dem die Gäste den Reden lauschen und kulinarische Köstlichkeiten vertilgen werden.

Die Gäste

Während in einigen Quellen von 200 Gästen die Rede ist, sind es anderswo nur 80 Eingeladene, vor denen Rose und Kit sich in einem noblen Salon das Jawort geben werden. Sicher ist, dass ein großer Teil der Gesellschaft aus "Game of Thrones"-Kollegen der Brautleute besteht. Am Freitagnachmittag wurden bereits Sophie Turner (22), Peter Dinklage (49) und Emilia Clarke (31) am Flughafen in Aberdeen gesichtet. Um sicherzugehen, dass alle Gäste auch wirklich erscheinen können und nicht doch für die Kultserie vor der Kamera stehen würden, telefonierte Kit zuvor mit einem Produzenten. "Ich sagte ihm: 'Übrigens, du musst eine 'Game of Thrones'-Hochzeit einplanen. Sie alle müssen da sein, also muss das ganze Projekt stillstehen'!", erzählte der gebürtige Londoner im vergangenen Jahr.

Die Musik

Am schönsten Tag seines Lebens wird das glückliche Paar musikalisch von einem absoluten Hochkaräter begleitet: Die Folkrock-Band Mumford and Sons wird für den richtigen Sound auf der Feier sorgen. Die Musiker um Marcus Mumford (31), der übrigens vor einem Monat als Gast auf Prinz Harrys (33) Royal Wedding geladen war, kennen Kit bereits seit 2015. Aus ihrem gemeinsamen Auftritt in einer TV-Show entwickelte sich eine Freundschaft.

