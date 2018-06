Klar, mittlerweile ist das Versteckspiel schon längst vorbei! Bereits seit Anfang des Jahres machten Sophia Thomalla (28) und Gavin Rossdale (52) ihre Liebe öffentlich. Zwar wurden die zwei immer mal wieder verliebt gesichtet – selbst stellen sie ihre Liebe aber nur bedingt zur Schau. Öffentliche Auftritte wurden bisher komplett gemieden und Beziehungsupdates auf den Social-Media-Kanälen sind eher eine Rarität. Jetzt machte Sophia immerhin eine kleine Ausnahme: Sie postete ein Foto vom Ausflug mit ihrem Liebsten!

Auf Instagram ließ das Model ihre Follower an einer kleinen Spritztour mit Gavin teilhaben. Den Rocker sieht man dabei im Profil vor dem Lenkrad sitzen – auf der Nase eine coole Sonnenbrille. Dazu kommentierte die Tochter von Simone Thomalla (53) "Bestaussehender Uber-Fahrer ever!" – und lässt damit wohl keinen Zweifel daran, dass dieses Duo noch immer richtig glücklich ist.

Wohin die Tour ging, verriet die Tattoofreundin allerdings nicht. Nahe liegt aber, dass sich das Paar immer noch in London aufhält. Am vergangenen Sonntag feierten die Amerikaner Vatertag, den Gavin aber nicht mit seinen Kids, sondern aus beruflichen Gründen in der britischen Hauptstadt verbrachte. Dort wurde der Bush-Sänger dann auch mit seiner Partnerin gesichtet.

Instagram / sophiathomalla Gavin Rossdale, Partner von Sophia Thomalla

Anzeige

Instagram / gavinrossdale Sophia Thomalla und Gavin Rossdale

Anzeige

Heiko Wessling I HAMBURG PROM!NENT Gavin Rossdale und Sophia Thomalla in Hamburg, Oktober 2017

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de