Muss er das kommende WM-Spiel der deutschen Nationalmannschaft wirklich vom Rand aus verfolgen? Nach dem schwachen Turnierstart gegen Mexiko hatte sich Mats Hummels (29) zwar enttäuscht, aber auch kämpferisch gegeben. Nun könnte eine Verletzung den Verteidiger allerdings zwingen, das Match gegen Schweden als Zuschauer zu bestreiten. Noch ist nicht sicher, ob Mats wirklich am Samstag ausfällt – der Kicker selbst scheint aber nicht mehr mit seiner Nominierung zu rechnen.

Am Freitagmittag hatte Bundestrainer Joachim Löw (58) die unheilvolle Botschaft in einer Pressekonferenz verkündet. Nur wenige Stunden später teilte Mats in seiner Instagram-Story ein Selfie, das ihn von einer eher unbekannten Seite zeigt: Der Sportler verzieht den Mund zu einer missgelaunten Schnute und beschreibt das Pic als seine aktuelle Stimmung. Ob das bedeutet, dass er wirklich nicht mit seinen Mannschaftskollegen gegen Schweden auflaufen wird?

Während der 29-Jährige sich am Donnerstag noch mit Mario Gomez (32), Sami Khedira (31) und Co. in Sotschi auf das Spiel vorbereitet hatte, zeigen ihn die Fotos vom Samstagstraining nur am Rand des Feldes. Es scheint, dass sein Körper wegen seiner Probleme am Halswirbel weiterer Schonung bedarf – so sieht es zumindest sein Trainer. "Mats Hummels wird sehr wahrscheinlich nicht spielen können. Ich glaube nicht, dass es Sinn macht", zitierte ihn die Bild. Das Sorgenkind gab sich auf seinem Twitter-Profil dagegen noch hoffnungsvoll, schließlich wolle er bei so einem wichtigen Spiel nicht zuschauen.

Mladen Antonov/AFP/Getty Images Mats Hummels und Hugo Ayala bei der WM 2018

Alexander Hassenstein/Getty Images Mats Hummels beim WM-Training der Nationalmannschaft in Russland

Alexander Hassenstein/Getty Images Mats Hummels (Mitte) beim Training mit der Nationalmannschaft

