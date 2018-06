Ist das ihr geheimer Code für: "Ich habe geheiratet"? Seit Tagen spekulieren Fans von YouTuberin Dagi Bee (23) über ihre mögliche Hochzeit. Indiz Nummer eins: Dagi gab schon vor längerer Zeit bekannt, dass sie ihren Eugen Kazakov in dem Monat heiraten wollen würde, in dem sich die beiden kennengelernt hatten: Juni! Indiz Nummer zwei: Aktuell befindet sich praktisch der gesamte YouTuber-Freundeskreis der Netz-Stars auf Ibiza. Wenn da mal nicht ein großes Ereignis ins Haus steht! Nach einem Tag absoluter Social-Media-Funkstille, teilte die 23-Jährige nun drei verdächtige Posts.

Ob sie so die neue Ära als verheiratete Frau einleitet? Auf ihrem Instagram-Account teilte die Beauty-Expertin nun drei identische Aufnahmen. Zu sehen ist darauf leider gar nichts. Dagi verwirrt ihre Follower mit komplett weißen Postings. Nicht einmal einen Kommentar ließ sie darunter verlauten. Ihre Fans sind sich sicher: Dagi will damit ihre Eheschließung bekannt geben. "Oh mein Gott, herzlichen Glückwunsch" und "Ich glaube, Dagi hat gestern geheiratet" sind nur einige der vielen Kommentare, die innerhalb von wenigen Minuten unter den weißen Kästen erschienen.

Zuletzt meldete sich die Blondine mit einem – ebenfalls verdächtigen – YouTube-Video bei ihren 3,8 Millionen Abonnenten. Sie präsentierte ihren Fans ihr Hochzeits-Make-up. Was sagt ihr? Kommen schon bald die ersten Wedding-Pics? Stimmt in der Umfrage unter dem Artikel ab.

Getty Images Eugen Kazakov und Dagi Bee beim ECHO 2016

Andreas Rentz / Getty Images Dagi Bee auf der ECHO-Verleihung 2018 in Berlin

Instagram / dagibee Dagi Bee und Eugen Kazakov

