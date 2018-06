Beziehungsstart mit Hürden! Erst vor Kurzem teilten Niklas Schröder (29) und Jessica Neufeld (24) ihrer Community mit, dass sie total in love sind. Doch für die Bachelor in Paradise-Teilnahme des ehemaligen Bachelorette-Kandidaten musste das Pärchen eine Kennenlernpause einlegen. Im Promiflash-Interview verrät der 29-Jährige, warum er seine Liebste auf Abstand hielt: "Ich wollte auch den Kontakt beenden zu ihr, denn ich hab ja an einer Show teilgenommen, wie jeder weiß, und da muss man auch Single sein, und ich wollte auch Single sein."



