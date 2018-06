Kim Kardashian (37) gilt als unangefochtene Königin der Selfies. Es vergeht kaum ein Tag, an dem die Beauty ihre Follower nicht mit privaten Schnappschüssen aus ihrem Alltag in den sozialen Netzwerken beglückt. Doch damit soll jetzt Schluss sein. Nachdem der Reality-TV-Star kürzlich noch seinen Vater Robert Kardashian Sr. (✝59) mit einem Throwback-Pic ehrte, erklärte Kim nun: Sie hat keinen Bock mehr auf Selfies.

In einem Interview mit dem TV-Sender KTLA 5 verriet das Keeping up with the Kardashians-Sternchen in einem offenen Statement: "Ich mache keine Selfies mehr, ich mag sie gar nicht mehr wirklich." Als Grund nannte die Dreifach-Mama, dass sie einfach zu viel Zeit mit den spontanen Pics verschwendet habe. Stattdessen wolle die Kurven-Queen mehr Zeit "in der echten Welt" verbringen, wie sie erklärte: "Mich stören die Bilder nicht. Ich verbringe nur nicht mehr so viel Zeit am Handy."

Lustige Randnotiz: Zufälligerweise machte die Frau von Rapper Kanye West (41) diese überraschende Ansage genau am "National Selfie Day", der am 21. Juni in den USA stattfand. Mehr noch: Am selben Tag landete wieder ein Foto von ihr auf ihrem Instagram-Profil, auch wenn es kein Selfie war.

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian

Anzeige

Instagram / kimkardashian Kanye West und Kim Kardashian

Anzeige

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian privat

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de