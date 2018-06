Ein witziges Throwback-Pic zeugt von ihrer langjährigen Verbindung! Diese hübschen jungen Damen haben sich bereits in den 90er-Jahren kennengelernt und sind heute alle bekannte Hollywood-Stars. Die drei Australierinnen sind auch heute noch gut miteinander befreundet – als Erinnerung an frühere Zeiten hat eine von ihnen nun dieses lustige Bild via Social Media gepostet: Diese wer sind die drei Ladys auf dem ulkigen Foto denn nun?

Manche Fans haben sie bestimmt erkannt: Auf dem Schnappschuss sind die Schauspielerinnen Rebecca Rigg (50), Nicole Kidman (51) und Naomi Watts (49) zu sehen! Fröhlich albern sie herum und halten ihre Hände mit dem Rücken nach oben in die Kamera – als würden sie vom Fotografen ein Küsschen darauf erwarten. Naomi teilte das Bild der drei Grazien, das in den 1990ern entstanden zu sein scheint, zu Nicoles 51. Geburtstag auf ihrem Instagram-Profil: "Happy Birthday an diese unglaubliche Frau, die mich seit über drei Jahrzehnten inspiriert, beeindruckt und unterstützt. Ich liebe dich, Nicole", widmete sie die Aufnahme ihrer Freundin.

Die Mädels kennen sich wirklich schon lange – sie drehten früher für dieselben Filme: Naomi und Nicole spielten vor 27 Jahren beide in dem Dramastreifen "Flirting" mit. Rebecca arbeitete vor 17 Jahren mit Naomi zusammen, damals standen die zwei Darstellerinnen für das Comedy-Drama "Ellie Parker" vor der Kamera.

LUCY NICHOLSON/AFP/Getty Images Rebecca Rigg, Nicole Kidman und Naomi Watts, 2001

Anzeige

Dimitrios Kambouris/Getty Images for Michael Kors Nicole Kidman und Naomi Watts bei einer Veranstaltung in New York, 2017

Anzeige

Evan Agostini/Getty Images Naomi Watts und Rebecca Rigg in Utah, 2005

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de