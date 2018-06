Diese beiden denken gar nicht daran, auf die Bremse zu treten. Lisa und Lena gehören zu den beliebtesten Sternchen am Social Media-Himmel. In gerade einmal drei Jahren konnten die frischgebackenen 16-Jährigen stolze 13,2 Millionen Follower für sich gewinnen. In ihrer Instagram-Story halten die beiden jetzt einen weiteren Meilenstein fest: Die blonden Twins meisterten ein Foto-Shooting in Los Angeles – und auf den Schnappschüssen wirken sie reifer denn je!



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de