Happy Birthday, Lisa und Lena (16)! Die Musical.ly-Zwillinge feiern heute Geburtstag. Mit süßen sechzehn Jahren können die beiden bereits auf eine Megakarriere zurückblicken – die Twins sind ein echtes Ausnahmephänomen! Im Jahr 2002 kamen sie zur Welt und wurden nach sechs Monaten von ihren Eltern adoptiert. 13 Jahre später meldeten sie sich dann auf der Internet-Plattform an, die ihnen letztendlich zu Weltruhm verhalf. Unglaubliche 29,9 Millionen Follower haben die zwei Blodinen inzwischen, außerdem ein eigenes Mode-Label und den Hit-Song "Not My Fault" – nicht schlecht für ihr zartes Alter!



