Da wird der Schützling zum Beschützer! Heidi Klum (45) kürte dieses Jahr bei Germany's next Topmodel Toni (18) zum schönsten Mädchen Deutschlands. Danach machte die Modelmama eher im privaten Bereich Schlagzeilen: Tokio Hotel-Gitarrist Tom Kaulitz (28) und Heidi wurden zum Überraschungspaar des Jahres. Vor drei Monaten machten die Turteltäubchen ihre Beziehung öffentlich. Trotz der 16 Jahre Altersunterschied wirken sie überglücklich. So manch einer zweifelt aber daran, dass die zwei eine glückliche Beziehung führen. Jetzt springt Toni ihrer einstigen Mentorin zur Seite: Sie ist überzeugt, dass Heidi und Tom megahappy miteinander sind!

Wie die 18-Jährige dem Magazin Bunte in einem Interview verriet, habe sie das Paar supersüß erlebt: "Die haben echt gewirkt, wie eine kleine Familie! Es ist toll zu sehen, dass Heidi einfach total glücklich ist." Deswegen hatte Toni für die Zweifler an der Beziehung weniger liebe Worte parat: "Jeder, der es ihr nicht gönnt, ist einfach bloß eifersüchtig." Ein deutliches Statement an alle, die über diese Romanze nur Witze reißen.

Tom und Heidi hingegen scheinen sich nicht viel aus den Hatern zu machen: Mit einem Ausflug ins amerikanische Disneyland im Kreise der Familie setzten die Lovebirds ein deutliches Zeichen, dass ihre Liebe echt ist und sie sie in der Öffentlichkeit nicht verstecken werden!

Instagram / toni.topmodel.2018 Toni, "Germany's next Topmodel"-Gewinnerin 2018

Florian Ebener/Getty Images Toni beim "Germany's next Topmodel"-Finale 2018

Instagram / heidiklum Tom Kaulitz, Heidi Klum und Bill

