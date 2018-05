Sie nimmt kein Blatt vor den Mund! Barbara Schöneberger (44) gehört zweifelsohne zu den beliebtesten Fernsehmoderatorinnen Deutschlands. Besonders mit ihrer humorvollen und direkten Art sorgt die Blondine immer wieder für Lacher. Jetzt macht sie ihrem Ruf als "freie Schnauze" erneut alle Ehre – und thematisiert öffentlich die Beziehung zwischen ihrer Altersgenossin Heidi Klum (44) und Tokio Hotel-Gitarrist Tom Kaulitz (28): Holt sie zum Seitenhieb gegen das Pärchen aus?

Im Interview mit Bunte spricht die Schauspielerin nun ganz ungeniert über das Thema Sex. An das Ergebnis einer Studie, das Durchschnittspaar würde sich zweimal die Woche dem Matratzensport widmen, glaubt die 44-Jährige nicht: "Heidi Klum und ihr Tom treiben die Statistik wohl gerade in die Höhe, aber viele berufstätige Mütter mit zwei Kindern schaffen das einfach nicht." Autsch – nimmt sie damit etwa die Beziehung des ungleichen Paares aufs Korn? Trotz, oder vielleicht wegen, der 16 Jahre Altersunterschied können die beiden Turteltauben schließlich kaum die Finger voneinander lassen – auch, wenn sie wohl eher nicht in die Kategorie "Durchschnittspaar" fallen dürften.

Von deutlich jüngeren Toyboys scheint Barbara also nichts zu halten und auch mit ausgefallenen Sexspielchen wird sie ganz offensichtlich nicht warm. Sie verrät nämlich ebenfalls, es in Sachen Liebesspiel gerne entspannt anzugehen: "Wenn einer mit der Feuerwehrmaske kommt und mit mir Verkleidungssex durchführen möchte, da bin ich doch eher spießig. Aber vielleicht kommt diese Phase noch."

Gisela Schober/Getty Images Barbara Schöneberger

Anzeige

Splash News Tom Kaulitz und Heidi Klum in Frankreich

Anzeige

Clemens Bilan / Getty Images Barbara Schöneberger bei einer Universal-Gala

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de