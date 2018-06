Autsch, das tat richtig weh! Kesha (31) ist dafür bekannt, bei Auftritten alles zu geben. Erst Anfang des Jahres bewies die "Praying"-Interpretin bei den Grammy Awards mit ihrer ersten Single nach vier Jahren, wie wichtig ihr eine emotionale Performance ist. Zuvor hatte sie einen heftigen gerichtlichen Streit mit ihrem Ex-Produzenten Dr. Luke (44). Nun folgte eine besonders blutige Auseinandersetzung – mit ihrem Bühnenmikrofon.

Der erfolgreiche Popstar teilte auf seinem Instagram-Profil einen aktuellen Schnappschuss vom Gig in Denver – und das Foto hat es in sich. Eine klaffende, blutige Wunde prangt auf Keshas voller Oberlippe. Das Autsch-Pic betitelte die Rapperin mit den Worten: "Niemand kann je behaupten, dass ich auf der Bühne nicht in die Vollen gehe." Dann legte die 31-Jährige die Karten auf den Tisch und offenbarte, was vorgefallen war: "Habe mir die Lippe bei einem Kampf zwischen der Gitarre und dem Mikrofonständer aufgeschlagen."

Kesha befindet sich aktuell auf Tournee mit US-Rapper Macklemore (35).

Instagram / iiswhoiis Sängerin Kesha mit blutiger Oberlippe nach einem Konzert in Denver

Instagram / Kesha Kesha in einem Hotel

Kevin Winter/Getty Images Kesha



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de