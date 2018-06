Sie könnte glücklicher nicht sein. Am Wochenende heiratete YouTube-Star Dagi Bee (23) ihre große Liebe Eugen Kazakov (23) auf Ibiza. Den Tag ihrer Trauung hielten die Turteltauben lange Zeit geheim – erst am Sonntag überraschten sie ihre Fans mit den Hammer-News. Während sie ihren großen Tag ganz im Stillen und nur im Beisein von Familie und Freunden genossen, teilen sie ihr After-Wedding-Glück nun mit aller Welt. Mit einem Social-Media-Post macht Dagi jetzt klar: Sie feiert nicht nur ihre Liebe, sondern auch ihren neuen Nachnamen!

Zu einem Pic, das sie in einem wunderschönen Brautkleid zeigt, schrieb die 23-Jährige jetzt auf Instagram die zwei Worte, die ab sofort ihr ganzes Leben verändern werden: "Mrs. Kazakov". Keine Frage – die Blondine könnte stolzer kaum sein, nun auch offiziell die Frau an der Seite ihres Liebsten zu sein. Eugen selbst geht es ganz genau so: Auch er teilte auf seinem Profil immer wieder süße Momentaufnahmen von dem großen Tag.

Neben Familienagehörigen waren auch zahlreiche YouTube-Kollegen zu der romantischen XXL-Feier unter der Sonne Spaniens eingeladen. Ob Mrs. Bella (25), Julien Bam (29), Paola Maria (24) oder Lamiya Slimani – sie alle ließen es sich nicht nehmen, mit Dagi und Eugen auf ihren großen Tag anzustoßen.

