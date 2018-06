Hach ja, muss Liebe schön sein! Schon seit Mitte Mai soll Heidi Klums (45) Ex-Freund Vito Schnabel (31) mit einer der schönsten Frauen der Welt zusammen sein: Hollywood-Schauspielerin Amber Heard (32). Seither erwischten die Paparazzi die beiden immer wieder beim Turteln und Händchenhalten. Aktuelle Fotos sehen allerdings nicht mehr so sehr nach Kennenlern-Phase aus – Vito streckt seiner Amber ganz ungeniert seine Poporitze entgegen!

Paparazzi entdeckten das Paar nun auf dem Weg zu einem gemeinsamen Mittagessen in Malibu. Während Amber mit ihrem eleganten weißen Kleid, stylischer Sonnenbrille und hochgesteckten Haaren einen gewohnt galanten Auftritt hinlegte, schien bei Vito irgendetwas schiefgegangen zu sein. Energisch werkelte der Kunsthändler an seinem Ferrari rum und kam dabei offensichtlich so ins Schwitzen, dass er sich in aller Öffentlichkeit seines Shirts entledigen musste. Auch seine Kehrseite wusste er in Szene zu setzen – mit einem Bauarbeiter-Dekolleté, wie es im Buche steht.

Ihrem mürrischen Blick nach zu urteilen schien Amber allerdings nicht ganz so angetan von diesen Aussichten – sie verkrümelte sich lieber ganz schnell ins Restaurant. Zugegeben: Die Schnappschüsse, die Fotografen von Vitos Ex Heidi und deren neuem Freund Tom Kaulitz (28) ergattern, wirken da schon etwas sinnlicher.

WENN Vito Schnabel, Juni 2018

WENN Vito Schnabel bei einem Ausflug mit Amber Heard in Malibu

WENN Vito Schnabel und Amber Heard bei einem gemeinsamen Ausflug, Juni 2018

