Es herrschen rosige Zeiten bei den Bachelorette- und Bachelor-Stars! Neben Yeliz Koc (24) und Johannes Haller sind auch Niklas Schröder (29) und Jessica Neufeld (24) nach ihren Teilnahmen an den Kuppelshows glücklich vergeben. Janine Christin Wallat, die Anfang des Jahres noch vergeblich um Daniel Völz (33) gekämpft hatte, war in letzter Zeit im Datingmodus. Doch hat sich ihr Beziehungsstatus seit Ende Mai geändert? Promiflash hakte bei der Hamburgerin nach.

Auf dem YOU Summer Festival am Sugarverse-Stand erklärte Janine Christin: "Noch bin ich ja Single. Ich lasse es dieses Mal auch langsam angehen. Ich möchte einfach schauen, wo es hinführt, möchte mich da gar nicht mehr so festlegen, sondern habe wieder eine kleine Schutzmauer aufgebaut." Die 22-Jährige sei inzwischen vorsichtiger geworden, weil sie beim letzten Mal auf die Schnauze gefallen sei.

Auch nach ihrer Pleite bei "Der Bachelor" 2018 ist Janine nicht von Datingformaten abgeneigt. Sie könne sich eine weitere Liebessuche in einer Fernsehsendung vorstellen und hatte sogar direkt einen Favoriten: "Es wäre für mich auf jeden Fall im Gespräch, dass ich mal bei Bachelor in Paradise mitmachen würde."

Instagram / janine_christin_wallat Janine Christin Wallat in Hamburg

MG RTL D Janine Christin Wallat und Daniel Völz

Instagram / janine_christin_wallat Janine Christin Wallat,TV-Star

