Daniele Negroni (22) verarbeitet seinen Liebeskummer auf seine ganz eigene Art und Weise! Nach einer handfesten Auseinandersetzung mit seiner neuen Freundin Tina Neumann ist es seit wenigen Stunden offiziell: Der DSDS-Star ist Single – und das nach gerade einmal sieben Wochen Beziehung. Dabei waren die zwei doch bis vor Kurzem noch so verliebt. Um den Trennungsschmerz zu verarbeiten, zieht sich der Sänger zurück – und zwar unter die Dusche.

Auf seinem Instagram-Account postete Daniele nun einen ziemlichen pikanten Schnappschuss, auf dem er sich nackt und unter der Dusche präsentiert – nur bis zur Gürtellinie versteht sich! Mit geschlossenen Augen und nachdenklicher Miene lässt er das Wasser auf sich einprasseln und sinniert. "Ich liebe es, stundenlang unter der Dusche zu stehen. Der Kopf wird klarer und man kann gut nachdenken", schrieb der 22-Jährige zu dem Pic. Was genau der Neu-Single während seiner Dusch-Session treibt, um den "Kopf freizubekommen", ist wohl der Fantasie seiner Follower überlassen.

Ganz offensichtlich steckt der Musiker das Liebesaus nicht ganz so leicht weg. Kein Wunder. Schließlich sprachen die einstigen Turteltauben von der "großen Liebe" – und das sogar noch nach den Streitereien. Was meint ihr: Hofft Daniele noch auf ein Lovecomeback oder schließt er endgültig mit seiner Ex ab? Stimmt ab!

P. Hoffmann/WENN.com Daniele Negroni und Tina Neumann auf der Aftershowparty vom ECHO 2018

Promiflash Daniele Negroni, Popmusiker

Instagram / tinaneumann Tina Neumann mit Daniele Negroni

