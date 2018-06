Schreckmoment für The Biggest Loser-Kandidatin Vanessa! Die Strahlefrau verkündete erst vor wenigen Wochen: Sie und ihr Schatz Jan erwarten ein Kind! Die Vorfreude auf ihr kleines Wunder ist natürlich riesig und die werdende Mama versorgt ihre Community regelmäßig mit Schwangerupdates. Doch jetzt wendete sich Vanessa, die mittlerweile im fünften Monat ist, mit einer besorgniserregenden Nachricht an ihre Fans: Sie ist die Treppe runtergefallen!

In einem Instagram-Post bedankte sich Vanessa zunächst bei ihren Followern für die unzähligen Nachrichten, die sie erreicht haben. "Leider bin ich einfach nur so richtig tollpatschig. Bin gestern leider die Treppe runtergefallen", schrieb die Bald-Mami zu einem Bild, auf dem sie ihre bandagierte Hand in die Kamera hält. Sie und ihr Liebster seien danach sofort ins Krankenhaus geeilt, um zu schauen, ob mit ihrem ungeborenen Spross alles in Ordnung sei. "Dem Baby geht es gut und es strampelt ganz fleißig vor sich hin. Gott sein Dank! Das war für uns das Allerwichtigste", zeigte sich Vanessa erleichtert. Den Kapselriss, den sie sich beim Sturz zuzog, nehme sie gerne in Kauf, solange es ihrem Kind gut gehe.

Der Nachwuchs soll schon im Dezember auf die Welt kommen. Für Vanessa ist es nicht die erste Schwangerschaft – die 26-Jährige verlor 2012 ihr ungeborenes Kind im fünften Monat. "Ich war bei einer Routineuntersuchung, da war kein Herzschlag mehr zu hören", erzählte sie vor ihrem Einzug ins "The Biggest Loser"-Camp im Sat.1-Interview.

Facebook / Vanessa - The Biggest Loser 2018 "The Biggest Loser"-Kandidatin Vanessa und ihr Freund Jan

Anzeige

SAT.1/ Daniel Waschnig Vanessa beim "The Biggest Loser"-Umstyling

Anzeige

Facebook / Vanessa - The Biggest Loser 2018 "The Biggest Loser"-Kandidatin Vanessa und Jan im April 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de