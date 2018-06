Bald ist es soweit! Erst vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass sich Schauspielerin Kate Hudson (39) in die Baby-Pause verabschiedet. Lang wird es also nicht mehr dauern, bis sie und ihr Liebster Danny Fujikawa ihren ersten gemeinsamen Spross in die Arme schließen können. Gemeinsam mit ihren Fans fiebert Kate nun der Geburt ihres dritten Kindes entgegen – jetzt veröffentlichte sie im Netz ein lustiges Update von ihrem Babybauch.

Auf dem Pic relaxt der "Liebe auf Umwegen"-Star auf einer Sonnenliege in Griechenland. "Ich finde, mein Bikini ist wirklich süß", schrieb die 39-Jährige unter das Instagram-Bild. Was daran so witzig ist? Der Bikini der hochschwangeren Mama in spe ist auf dem Foto überhaupt nicht zu sehen, denn Kates üppig gewölbter Babybauch verdeckt den Stoff des Schwimm-Outfits komplett. Die Fans der Schauspielerin schienen über diesen Post jedenfalls ganz schön schmunzeln zu müssen. So stimmten viele User Kate zu und schrieben, dass der nicht sichtbare Bikini wirklich fantastisch an ihr aussehe.

In ihrem Freundeskreis ist die Kalifornierin nicht die einzige Bald-Mama. Auch ihre beste Freundin, Fitnesstrainerin Angi Fletcher, erwartet ein Baby. Vor 14 bzw. 15 Jahren waren die beiden ebenfalls fast zeitgleich mit ihrem ersten Kind schwanger. "Damals konnten wir noch nicht ahnen, dass wir beide 15 Jahre später mit nur wenigen Wochen Abstand unser drittes Kind erwarten würden", schrieb Kate vor etwa einem Monat auf Instagram. Die Hollywood-Schauspielerin hat bereits zwei Söhne und erwartet nun eine Tochter.

