Die ganze Welt ist im Fußballfieber, doch ein Star der WM 2018 bringt seine Fans besonders zum Jubeln: Der Engländer Harry Kane etablierte sich in den vergangenen Tagen wohl für immer als Kicker-Held. Allein im 6:1-Spiel gegen Panama erzielte der Fußballer drei Tore für seine Mannschaft. Im Match gegen Tunesien gelangen ihm zwei Treffer. Doch wie tickt der Star-Sportler eigentlich abseits des Spielfelds?

Für seine Verlobte Katie Goodland ist Harry wohl vor allem eines: ein liebevoller Vater. Die Spielerfrau ist gerade hochschwanger und erwartet das zweite Kind von dem Soccer-Hottie. Das Paar hat bereits die einjährige Tochter Ivy Jane. Harry und Katie kennen sich schon seit ihrer Kindheit, sind sogar gemeinsam zur Schule gegangen. Dass sie seine Karriere von Anfang an mitverfolgen konnte, schweißt die zwei offenbar noch enger zusammen. Sie leben mit zwei Hunden auf dem englischen Land und führen dort ein idyllisches Familienleben – bald mit noch mehr Babygeschrei. Im Gegensatz zu anderen Rasen-Kollegen bevorzugt der 24-Jährige in seiner Freizeit Ruhe und ein paar Runden auf dem Golfplatz – in Nachtclubs geht er grundsätzlich nicht und verzichtet während der Fußballsaison auch komplett auf Alkohol.

Ist das wohl sein Erfolgsgeheimnis? Im Netz kursiert aktuell ein Bild, das Harry mit Lionel Messi (31) vergleicht. Dem Engländer gelangen in 152 gespielten WM-Minuten fünf Tore. Argentinier Lionel bringt es in vier Weltmeisterschaften nur auf fünf Tore.

