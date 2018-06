Bei den Stars und Sternchen kann in Liebesdingen manchmal alles ganz schnell gehen. Den besten Beweis dafür liefern aktuell Sängerin Ariana Grande (25) und Schauspieler Pete Davidson (24) – nach rund einem Monat Beziehung sind sie schon verlobt. Ob es bald auch von Justin Bieber (24) und seiner Flamme Hailey Baldwin (21) derartige Neuigkeiten geben wird? Angeblich will das junge Model so schnell wie möglich mit dem Sänger vor den Traualtar treten.

Insider berichteten jetzt Radar Online, dass Hailey ihren Biebs geradezu um einen Ring am Finger anbettle. "Sie hat endlich, was sie wollte und jetzt, wo sie wieder zusammen sind, will sie die Dinge so schnell wie möglich offiziell machen", verriet ein Promi-Experte. Die beiden Jungstars kennen sich schon seit 2009. Aus ihrer Freundschaft wurde schließlich eine On-Off-Liebelei, seit ein paar Wochen sind die beiden wieder ein Paar. Ginge es nach der 21-Jährigen, sollte die Beziehung für immer und ewig "on" bleiben. "Sie würde es toll finden, Justin zu heiraten und hofft, dass er bereit für diesen Schritt ist", plauderte der Insider weiter aus.

Hailey versucht momentan offenbar, dem "Sorry"-Interpreten ihre Hochzeitspläne unmissverständlich klarzumachen. So berichtete der Vertraute des Pärchens: "Sie lässt immer wieder Bemerkungen fallen, dass sie gerne sesshaft werden würde. Allerdings ist sie auch darum bemüht, ihn nicht zu verschrecken."

Dimitrios Kambouris/Getty Images for Turner Hailey Baldwin, beim Turner Upfront-Event in New York

Anzeige

247PAPS.TV / Splash News Justin Bieber und Hailey Baldwin in Soho

Anzeige

Splash News Justin Bieber in Los Angeles

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de