Hat Johnny Depp (55) jemals so intim über seine Kindheit gesprochen? Die Schauspiel-Ikone musste zuletzt durch keine leichten Zeiten gehen. Die Scheidung von Kurzzeit-Gattin Amber Heard (32) warf ihn zwischenzeitlich vollkommen aus der Bahn. Und auch um seine Gesundheit machten sich Fans große Sorgen. Bei einem Besuch des Musikers in Deutschland tauchten kürzlich besorgniserregende Bilder auf. In einem Interview mit dem RollingStone offenbarte der Rockstar jetzt: Schon seine Kindheit war alles andere als einfach! Das Ausnahmetalent hatte mit einer gewalttätigen Mutter zu kämpfen: "Es waren irrationale Ausraster. Mal kam dir ein Aschenbecher entgegengeflogen, mal wurdest du mit dem Telefon geschlagen."



