Ist Liebe nicht schön? Janina El Arguiouis (31) Leben ist jedenfalls voll davon. Während ihrer Teilnahme bei der diesjährigen Staffel von DSDS bekam die Powerfrau von ihrem Freund Christian Bochannek einen Heiratsantrag. Noch immer von Glück erfüllt, blickt die Viertplatzierte jetzt auf die Entwicklung ihrer Beziehung zurück – und gesteht ihrem Verlobten mit ehrlichen Worten und süßen Erkenntnissen ihre Gefühle!

Was ist eigentlich Liebe? In einem an ihren Schatz gerichteten Upload auf Instagram widmet sich Janina dieser Frage. In nachdenklichen Zeilen beschreibt die 30-Jährige, dass keine Partnerschaft vollkommen ist und zählt Schwieriges auf, wie harte Worte oder Wiedersprüche und Wunderbares wie Vergebung und Trost. Ihr Resümee ist schlicht: "Jemanden zu lieben, ist nicht einfach. Manchmal ist es extrem schwer, aber es ist erstaunlich und beruhigend und eines der besten Dinge, die wir jemals erleben werden!"

Ob dem Goldkehlchen diese Eingebung im gemeinsamen Turtel-Trip gekommen ist? Vor Kurzem erfüllte sich das Paar diesen langgehegten Wunsch. Janinas erster Urlaub seit 14 Jahren führte sie nach Ägypten und hat den Bald-Eheleuten offenbar richtig gutgetan!

Instagram / janina.elarguioui.official Janina El Arguioui mit ihrem Verlobten

Instagram / christian_bochannek Christian Bochannek und Janina El Arguioui in Ägypten

Instagram / christian_bochannek Christian Bochannek und Janina El Arguioui

