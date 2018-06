Wie schnell die Zeit vergeht! Vor einem Jahr wurde Caroline Beil (51) im Alter von 50 Jahren zum zweiten Mal Mutter. Zusammen mit ihrem Lebensgefährten Philipp Sattler konnte die Schauspielerin ihre kleine Tochter Ava auf der Welt begrüßen. Zu Beginn ihrer Schwangerschaft musste die gebürtige Hamburgerin aufgrund ihres Alters allerdings auch viel Kritik einstecken. Doch das liegt inzwischen alles längst hinter ihr: Carolines kleine Maus feiert heute bereits ihren ersten Geburtstag!

Mit einem niedlichen Instagram-Bild gratulierte Caro ihrer Prinzessin jetzt zu ihrem Ehrentag. "Alles Gute zum Geburtstag, mein kleiner Sonnenschein", betitelte die 51-Jährige ihren Beitrag. Mit ihren großen, blauen Augen lacht Ava auf der Aufnahme verschmitzt in die Kamera. Auch ihr Papa meldete sich mit süßen Glückwünschen via Social Media zu Wort: "Happy Birthday, mein kleines Mädchen. Du hast in unserem Leben alles verändert!"

Ihr Elternglück genossen Caroline und Philipp von Anfang an in vollen Zügen. In der Vox-Show 6 Mütter sprach das Paar sogar über weiteren Nachwuchs. "Es ist vom Gefühl her so süß, dass man sich sagt: 'Lass uns 100 Kinder machen!'", erzählte das TV-Gesicht in der Sendung.

Instagram / beilcaroline Ava, Tochter von Caroline Beil

Becher/WENN.com Caroline Beil und Tochter Ava im Heide Park Soltau

Instagram / beilcaroline Caroline Beil und Tochter Ava

