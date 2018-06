Dieses Sender-Aus überraschte vergangene Woche ganz Deutschland: Nach 25 Jahren Kanalgeschichte stellt VIVA seinen Dienst an Silvester 2018 ein. Promiflash hat auf dem YOU Summer Festival in Berlin nachgefragt, wie die deutschen Stars über die plötzliche Absetzung des Musikprogramms denken. Ex-BTN-Star Anne Wünsche (26) ist richtig traurig, dass ihr Lieblingssender aus Teeniezeiten bald völlig von den Fernsehschirmen verschwindet. "Ich finde das schade. Ich bin mit VIVA aufgewachsen. Ich fand das so geil", erklärte der TV-Star. Schlagersängerin Annemarie Eilfeld (28) war aus einem ganz anderen Grund vom Senderende überrascht. "Ich war schockiert. Also nicht, dass VIVA schließt, sondern, dass es VIVA noch gibt", lachte die ehemalige DSDS-Kandidatin.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de